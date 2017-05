Auw! Voormalig kampioen crasht BMW M5 Safety Car

Geen lekker momentje, voor een publiek van ruim 100.000 man.

Het had een leuke aangelegenheid moeten zijn. In het kader van de MotoGP-race mocht Franco Uncini, de 500cc kampioen van 1982, een paar rondjes doen met een dikke BMW Safety Car op het Circuito de Jerez. F1-liefhebbers kennen dit baantje in Jerez de la Frontera waarschijnlijk vooral van de crash van Martin Donnely tijdens een test in 1990, of wellicht van dit momentje:

Inmiddels doet de koningsklasse van de autosport de baan al enkele jaren niet meer aan. De MotoGP daarentegen komt maar al te graag op bezoek in het motorrace-gekke Spanje. Dit jaar staan er weer vier races op de kalender in het land, waarvan de eerste dit weekend in Jerez.

Ondanks de plethora aan Spaanse races heeft de organisatie niet te klagen over gebrek aan belangstelling voor het evenement. De tribunes zitten afgeladen vol met ruim 100.000 mensen. Franco zou achteraf echter waarschijnlijk graag willen dat er wat minder eyeballs op hem gericht waren. Hij stuiterde namelijk de baan af in ‘zijn’ BMW M5.

De inmiddels 62-jarige motormuis kwam er zonder ernstige kleerscheuren vanaf. Van de auto kan dat niet gezegd worden, die zit flink in de kreukels. Ook het ego van de oude racer is naar verluidt een beetje gekreukt, hoewel dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Immers: als je niet crasht dan doe je niet je best.

Bedankt Midas voor de tip!

Image-Credit: Motorspot Mag en Roberto Ruiz Moreno via Twitter