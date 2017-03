Auw! Zeldzame McLaren F1 GTR crasht op Goodwood

Another McLaren in the wall...

Je hebt eindbazen en eindbazen. Voor ondergetekende komt Nick Mason in aanmerking voor de titel Eindbaas der Eindbazen. Ten eerste omdat het de drummer is in één van de betere bands van het afgelopen millennium, Pink Floyd. Maar voornamelijk vanwege zijn supercarcollectie. Deze is om van te smullen. Als een programma als Top Gear een Ferrari Enzo nodig heeft voor een test kloppen ze bij Nick Mason aan.

Nick Mason heeft zijn supercars niet alleen in een garage staan, hij gebruikt ze ook waar ze voor bedoeld zijn. Sterker nog: hij racet er ook daadwerkelijk mee. Bumper aan bumper racen met een Ferrari 250 GTO? Geen probleem. Een Aston Martin DB4 Zagato tot het uiterste tergen? Nick Mason doet het gewoon. Vandaag was De Heer Mason bezig om zijn McLaren F1 GTR de sporen te geven op het Goodwood circuit. Waarom is deze McLaren F1 GTR zo bijzonder? Het is chassisnummer #10R, waarmee de vrije oefeningen zijn gereden voor de 24 uur van Spa in 1996. Het is de enige GTR die omgebouwd is voor straatgebruik.

Dat ging helaas minder van een leien dakje dan gehoopt. De F1 GTR is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken en heeft ook geen elektronische hulpmiddelen (“We don’t need no traction control“). Helaas, helaas verliest Mason (toch een verdienstelijk stuurman) de controle waardoor de peperdure auto de vangrail in glijdt. De beelden check je hier op AutoJunk.

Nick Mason is niet gewond geraakt en/of overleden en blijft 73 jaar.