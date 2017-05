Baanbrekend onderzoek: leaseauto’s worden viezer

Je. Gelooft. Het. Niet.

Effe lekker ongenuanceerd ergeren, omdat het kan. Natuur & Milieu heeft onderzoek gedaan naar de CO2-uitstoot van nieuwe leaseauto’s en wat blijkt? Leaseauto’s worden smeriger! Dat had werkelijk niemand verwacht toen de fiscale voordelen voor (plug-in) hybrides en andere zuinigheidswonderen verdwenen en iedereen per 1 januari 2017 dus hetzelfde tarief betaalt. Even los van rijders van zuivere EV’s inderdaad, want die leasen tegen 4% in plaats van 22% bijtelling.

Verder maakt Natuur & Milieu zich grote zorgen om de occasionmarkt, want da’s uiteindelijk waar al die afgedankte leasebakken terecht komen. Hun conclusie: doordat het Nederlandse wagenpark weer viezer wordt is het vrijwel onmogelijk om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Kolencentrales, anyone?

Toch heeft N&M een puntje en dat heeft betrekking op het verschil tussen verbruikscijfers op papier en in de praktijk. Die discrepantie is namelijk groeiende en da’s onhandig. Zeker als je wilt weten hoe ver een bepaalde EV nou écht kan komen op een volle acculading. De organisatie pleit dan ook voor eenduidige Europese regelgeving die een einde maakt aan het (groeiende) verschil tussen theorie en praktijk, maar dat mag intussen geen nieuws meer heten.

Bovendien zitten er ook voordelen aan de lage theoretische verbruikscijfers, aangezien die bijvoorbeeld in Nederland worden gebruikt om de hoogte van de af te dragen belastingen mee te bepalen. Hoe lager de uitkomst op de NEDC-cycle, hoe minder BPM. Uiteindelijk is het milieu wel de Sjaak.

Foto: de geslaagde Opel Insignia (rijtest)