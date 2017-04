Baas van Force India gearresteerd in Londen

Het had niks te maken met het opvallende kleurtje op z'n F1-auto's.

Vijay Mallya (61), zakenman en politicus, was degene die samen met onder meer Michiel Mol het toenmalige Spyker Formule 1-team overnam en omdoopte tot Force India. Een flamboyant figuur dat niet vies was van enig uiterlijk vertoon, maar hij is nu het bokje.

Mallya is namelijk op verzoek van India gearresteerd in Londen. De man zou forse schulden hebben uitstaan en hebben gefraudeerd. De schulden hebben betrekking op een lening die zijn vliegmaatschappij Kingfisher Airlines bij diverse banken was aangegaan, maar die (vooralsnog) niet is terugbetaald.

Het is de vraag of het Verenigd Koninkrijk Mallya zal uitleveren, aangezien daar verschillende garanties tegenover moeten staan. De zakenman zou alles bij elkaar goed zijn voor een vermogen van een miljard dollar.