Bam! Dit is de nieuwe Ford F-150 met diesel

De immens populaire pickup is binnenkort voor het eerst beschikbaar met een zelfontbrander.

We beginnen bij het begin. De MY 2018 Ford F-150 krijgt een nieuwe grille voor nóg meer road presence en da’s in een autoland als de Verenigde Staten behoorlijk belangrijk. Verder staat de pickup nog steeds op een ladder chassis en is de body vervaardigd uit een military-grade aluminiumlegering. De veiligheidssystemen zijn verder op punt gezet en de klant mag kiezen uit nieuwe velgdesigns (tot 22 inch) en kleurtjes in het interieur.

Door naar de motoren! Het belangrijkste nieuws is de komst van de 3.0 Power Stroke V6 turbodiesel. Ford geeft geen vermogens vrij, maar ga uit van een pk of 250 bij 600 Nm aan koppel. Kennelijk durft Ford het aan om met hun verkooptopper een teen in het dieselwater te steken, ondanks de nasleep van Dieselgate. Overigens durfde Ford niet om hun plannen voor productie in Mexico door te zetten na felle kritiek van Donald Trump, maar dat geheel terzijde.

Naast de diesel zijn er natuurlijk genoeg forse benzinemotoren beschikbaar. De 3.5 V6 ruimt het veld voor een 3.3 V6 met 280 pk en 340 Nm. Verder is de F-150 leverbaar met een 2.7 V6 en natuurlijk met de good ol’ 5.0 V8 die lichtjes werd getweakt. Deze motoren worden gekoppeld aan een 10-traps automaat. De levering van de 2018 F-150 begint vanaf de herfst van dit jaar.

Een tweetal video’s (gek genoeg zonder geluid) van de nieuweling check je HIER en HIER.