Bang voor fijnstof? Ga snel je huis uit en de snelweg op!

Uit onderzoek blijkt namelijk dat je binnenshuis waarschijnlijk méér fijnstof je longen inzuigt dan buitenshuis. Hoe dan???

Je kent het wel, je blaast lekker met een kilometer of 140 per uur over de snelweg. Het feit dat je de meeste slome duikelaars op de rechterbaan voorbij tokkelt werkt zalvend voor je gemoedstoestand. Maar dan, oh gruwel! Je nadert een gebied dat gebukt gaat onder het juk van de milieulobby. Opeens staan er borden langs de weg die je duidelijk maken dat je nog maar honderd per uur mag rijden. Je kan natuurlijk gewoon doorblazen, maar elke verdwaalde struikrover betekent dan dat je zoon geen nieuwe Playstation voor zijn verjaardag krijgt van pa. Je humeur zet een scherpe daling in.

Maar ja, ergens diep van binnen weet je zelf ook wel dat het wellicht met goede reden is. Dankzij fijnstof gaan we namelijk allemaal dood en dat is allemaal de schuld van de auto. Toch? Nou ja niet dus, zo blijkt uit onderzoek van TNO in het kader van TV-programma ‘De Kennis van Nu’.

Binnenshuis blijkt de blootstelling aan fijnstof namelijk veel ernstiger te zijn dan buitenshuis. In het kader van het onderzoek kregen mensen een week lang een zwikje meetapparatuur omgehangen. Daaruit bleek dat we zo’n negentig procent van de tijd binnen doorbrengen en dat we ook zo’n negentig procent van het fijnstof dat we binnenkrijgen binnenshuis opdoen. Vooral in de avond rondom het koken krijgen we bakken van het vermaledijde spul binnen.

Vooral bij het braden van vlees en het wokken van groente komt er enorm veel fijnstof vrij. In de uitzending van het televisieprogramma is te zien hoe het bakken van hamburgers het aantal microgram fijnstof per kubieke meter opvoert tot 670. De door de WHO gehanteerde norm voor fijnstofdeeltjes onder de 2,5 micrometer, ligt op 10 microgram/m3. De gemeten waarde ligt daarmee dus maar liefst zestig keer hoger dan de norm.

De onderzoekers suggereren twee mogelijke oorzaken voor dit probleem. Ten eerste zijn huizen tegenwoordig, mede dankzij de milieulobby, enorm goed geïsoleerd. Zo hebben zelfs minuscule fijnstofdeeltjes geen kans om te ontsnappen. Ten tweede werkt de afzuigkap vaak niet goed genoeg, of wordt deze in het geheel niet gebruikt door mensen.

Volgens de Nederlandse bouwregelgeving moet de afzuigcapaciteit minimaal 75 kuub per uur zijn. Uit het onderzoek van TNO blijkt echter dat dit in een aantal huizen slechts 40 kuub per uur was. De onderzoekers stellen dat voor een echt goede afzuiging een afzuigkap met een vermogen van minimaal 300 kuub per uur nodig is.

Fijnstof, je ontkomt er dus niet aan. Maar zet volgende keer als je ophoudt met mokken en lekker gaat wokken even die afzuigkap aan. Of stap de auto in en blaas op hoge snelheid naar een berg in Zwitserland.