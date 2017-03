Bang voor onderhoud? Koop GEEN Mercedes hypercar

Leuk, die 1.000 pk uit een hybride aandrijflijn met 1.6 V6, maar het vergt de nodige TLC.

AMG-honcho Tobias Moers heeft namelijk verklaard dat de aankomende Project One, een hypercar met de aandrijflijn uit een F1-racer (2015-spec) en een vét prijskaartje, elke 50.000 kilometer een engine rebuild nodig heeft. Dat valt nog mee, als je bedenkt dat een Formule 1-motor veel minder kilometers hoeft af te leggen in z’n werkzame leven.

Wel wordt zo’n motor door Lewis Hamilton of (destijds) Nico Rosberg natuurlijk wel heel anders belast dan door een pensionado die rustig over de boulevard kruist. Ook wordt de toerenbegrenzer naar verluidt afgesteld op 11.000 rpm, waar de F1-racers 15.000 rpm mogen draaien. Omwille van het gelimiteerde brandstofverbruik halen de pro’s echter vaak niet meer dan 12.000 rpm, dus da’s geen wereld van verschil.

Een Nürburgring-rondetijd als nooit tevoren

Naast minder goed nieuws is er ook nog wat positiefs te melden! Volgens Moers gaat de Project One een rondetijd op de Nordschleife neerzetten waar de concurrentie met geen mogelijkheid aan kan tippen. Een en ander is vooral te danken aan de efficiënte aandrijflijn. Moers meldt dat de motor in een F1-motor een rendement van 47% haalt, tegenover 41% voor de Project One. Daarmee is het één van de of misschien wel de meest efficiënte verbrandingsmotor ooit in een straatauto, waar ook nog eens een stel elektromotoren bijkomen!

Rijke liefhebbers met interesse hebben trouwens pech. De Project One wordt in beperkte oplage gebouwd en als we de geruchten mogen geloven zijn alle beschikbare exemplaren à 2,8 miljoen euro per stuk reeds uitverkocht.

Foto: CLK GTR Straßenversion, de laatste bizarre supercar van Mercedes