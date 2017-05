Banzai: Takuma Sato wint Indy 500

De blije Japanner is nu nog blijer!

Eindelijk een grote prijs voor De Grote Belofte uit het land van de rijzende zon. De ex-F1 coureur (2002 – 2008) heeft op 28 mei met de Indy 500 eindelijk weer een grote prijs in ontvangst mogen nemen. Het is de tweede keer dat Sato een race wint in een IndyCar, de laatste keer was in 2013 op Long Beach. De laatste race die hij daarvoor won was tijdens de Masters of Formula 3 in Zandvoort in 2001…

Takuma Sato startte vanaf de vierde startpositie, een plaatsje voor teamgenoot Fernando Alonso. Op een of andere manier is er een kwelgeest bezig om Honda-motoren te saboteren bij de Spanjaard, want dit kan geen toeval meer zijn. 21 ronden voor het einde (van de 200 rondes) begaf de Honda motor het. Alweer. Het was sowieso een veelbewogen race, met name dankzij de angstaanjagende crash van Scott Dixon en Jay Howard (die beide er ongeschonden vanaf kwamen). De race werd vervolgens stil gelegd.

Alonso deed het overigens heel behoorlijk. Hij reed constant in de top 10 en schroomde de ervaren Indy-coureurs voorbij in te halen. Een podiumplaats leek dus binnen handbereik, maar zoals zo vaak met de Spaanse Monobrauw: het mocht niet zo zijn met een ploffende motor tot gevolg. Een andere teamgenoot van Alonso, Ryan-Hunter Reay viel ook al uit met een kapotte Honda-krachtbron. Kleine opsteker voor Honda: Sato had ook een Honda-motor. De volledige uitslag ziet er als volgt uit:

1. Takuma Sato

2. Helio Castroneves

3. Ed Jones

4. Max Chilton

5. Tony Kanaan

6. Juan Pablo Montoya

7. Alexander Rossi

8. Marco Andretti

9. Gabby Chaves

10. Carlos Munoz

11. Ed Carpenter

12. Graham Rahal

13. Mikhail Aleshin

14. Simon Pagenaud

15. Sebastian Saavedra

16. JR Hildebrand

17. Pippa Mann

18. Spencer Pigot

19. Josef Newgarden

20. James Davison – DNF

21. Oriol Servia – DNF

22. James Hinchcliffe – DNF

23. Will Power – DNF

24. Fernando Alonso – DNF

25. Charlie Kimball – DNF

26. Zach Veach – DNF

27. Ryan Hunter-Reay – DNF

28. Sage Karam – DNF

29. Buddy Lazier – DNF

30. Conor Daly – DNF

31. Jack Harvey – DNF

32. Scott Dixon – DNF

33. Jay Howard – DNF