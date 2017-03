Bekijk de Kahn Vengeance Volante vanuit alle hoeken

Of je hiervoor een simpele Aston Martin moet laten staan?

Dat mag je lekker zelf bepalen! Project Kahn is al een poosje bezig met het hun Vengeance die is gebaseerd op de tijdloos mooie Aston Martin DB9. Die laatste is inmiddels uit productie en lang en breed vervangen door de DB11, een rijtest met die nieuwe Britse supercar check je HIER.

Terug naar Kahn! De Volante krijgt de beschikking over een 6.0 V12 met 517 pk, waarmee een standaardsprint in 4,6 seconden mogelijk is. De topsnelheid van de dakloze Vengeance ligt op 295 km/u. Reden om de gewone DB9 Volante te passeren? Wellicht helpt deze rijtest je met het maken van een keuze.