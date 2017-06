Gallery: bekijk het interieur van de 8 Serie Concept!

BMW verraste onlangs met de 8 Serie Concept. Het merk heeft vandaag nieuwe plaatjes vrijgegeven van onder meer het interieur.

En het mag gezegd worden: dat interieur is potdikke clean! Het dashboard valt op door een gebrek aan ventilatieroosters en andere drukke zaken. Het moet je ding zijn, maar ik kan me goed voorstellen dat het in deze auto goed toeven is, ook als je na een rit van een uur of wat eindelijk bent aangekomen bij je boot in Zuid-Frankrijk.

Verder valt natuurlijk het stuur op met z’n diepliggende spaken. Dit geeft het geheel een milde retrolook en je kunt je afvragen of het wiel een beetje bij de rest van het interieur past. Aan de andere kant: het is wel een keer iets anders en het oogt beslist modern.

De productieversie van de 8 Serie Concept zal uiteindelijk de huidige 6 serie vervangen, waarvan de coupé reeds uit productie is gegaan. Onder de kap kun je veel techniek uit de 7 serie (rijtest) verwachten. Misschien ijdele hoop, maar wij kijken halsreikend uit naar de 860i met dikke V12.