Bekoelt de liefde tussen Mercedes en Renault-Nissan?

Persbureau Reuters meldt namelijk dat de plannen om Infiniti’s te gaan bouwen op Mercedes’ MFA2-platform in oktober zijn afgeschoten. Dat terwijl deze plannen een belangrijk onderdeel vormden van de samenwerking tussen de twee merken. Het MFA2-platform is de beoogde opvolger van het MFA-platform dat momenteel als basis dient voor Mercedes’ A-, B-, CLA- en GLA-Klasse maar ook de Infiniti Q30 en QX30.

De beslissing zou onder andere genomen zijn omdat Infiniti als merk niet goed genoeg presteert. Infiniti verkocht afgelopen jaar wereldwijd zo’n 230.000 auto’s, waarvan slechts 16.000 in West-Europa. Volgens een man in regenjas die als een van de bronnen fungeert, ondervindt Infiniti Renault-Nissan dat het moelijk is om winstgevend zijn als je premium techniek gebruikt maar je vervolgens je auto’s niet voor premium prijzen kan verkopen.

“One of the lessons learned is that if you have the costs of a luxury vehicle but not the pricing, it’s hard to be profitable.”

De samenwerking van Renault-Nissan en Mercedes stamt uit 2010, toen eindbazen Carlos Ghosn en Dieter Zetsche een deal met elkaar sloten. De twee merken hebben samen flink geïnvesteerd in een fabriek in Mexico waar de nieuwe auto’s op het MFA2-platform gebouwd zouden gaan worden. Naar verluidt gaat het in totaal om zo’n één miljard Dollar. Bij het bekendmaken van het project in 2014 gaf Carlos Ghosn zelf nog aan dat het om een van de grootste gezamenlijke projecten van de twee partijen ging. Doordat de fabricage van nieuwe compacte Infiniti’s nu niet door gaat, zal de fabriek naar verwachting een stuk minder efficiënt kunnen werken.

Naast deze kostenpost heeft Renault-Nissan ook nog 250 miljoen Britse Ponden uitegegeven aan werktuig in hun fabriek in het Verenigd Koninkrijk dat geijkt is om met ‘Mercedes-techniek’ te werken. Het plan was dat die fabriek daarmee ook geschikt zou zijn voor de toekomstige modellen op Merc-basis. De toekomst van die modellen is nu echter onzeker. Beide fabrikanten reageren ontwijkend op de berichtgeving:

“Daimler and Nissan pursue joint programs only when ‘beneficial for both sides’. Projects are constantly reviewed against targets to account for ‘developments beyond the control of management’. Discussions about joint development of future premium compact cars are ongoing.”



