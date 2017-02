Ford GT Competition Series: voor ultieme trackdays

Bij Porsche hebben ze Rennsport en bij Volkswagen noemen ze het Clubsport. Ford komt nu ook met een speeltje voor op de straat en voor op het circuit met de GT Competition Series.

Als je naar de Nordschleife gaat en langs de baan staat dan is het niet schaapjes tellen, maar 911 GT3’s tellen. Logisch, het zijn geweldige machines. Een beetje diversiteit kan echter geen kwaad hmm? De nieuwe GT Competition Series klinkt als een goed alternatief. Ford wist gewicht te besparen op de GT dankzij een nieuw handmatig systeem om de motorkap te openen en de toevoeging van enkele carbon onderdelen. Daarnaast werd het reguliere uitlaatsysteem vervangen voor een titanium exemplaar en werden de ruiten vervangen voor Gorilla Glass. Hoeveel kg er nu daadwerkelijk is bespaard heeft Ford niet gecommuniceerd.

Er is geen airco of infotainmentsysteem aanwezig in de Competition Series. De speakers en bekerhouders ontbreken eveneens. Uiteraard is er een rolkooi aanwezig. Op motorisch gebied is er niets veranderd. Niet dat je met 647 pk ook maar iets tekort komt. Het interieur bestaat uit een combinatie van alcantara en carbon met rode accenten.

De Ford GT Competition Series zal leverbaar zijn in de kleuren Shadow Black, Frozen White, Ingot Silver, Liquid Blue, Liquid Grey and Triple Yellow. De autofabrikant lanceert het circuitmonster enkel op de Noord-Amerikaanse markt. Mocht je interesse hebben dan zul je het ding dus moeten importeren. Ford neemt de GT Competition Series dit weekend mee naar de Daytona 500.