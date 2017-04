België vol met flitspalen, maar doen ze het ook?

De palen langs de weg fungeren veelal als decoratie.

Wie wel eens in België is spot zo nu en dan een flitskast. Of het ding ook daadwerkelijk werkt is een tweede. Belgische media schrijven vandaag dat één op de vijf flitspalen niet eens in werking is. Ze zijn defect of aan vervanging toe. Een daadwerkelijke reparatie of het plaatsen van een nieuwe kast is voor een lange tijd niet aan de orde geweest in het Belgenland.

De politie is er klaar mee. Ze uiten hun frustratie. Diverse politiedistricten zeggen dat ze al een jaar geen hardrijders hebben geregistreerd op provinciale wegen vanwege defecte flitspalen. Het probleem is het grootst in de provincies Antwerpen en Limburg. 30 procent van de geïnstalleerde flitspalen werkt momenteel niet naar behoren.

Het Agentschap ­Wegen en Verkeer zegt dat het fixen van een flitspaal geen eenvoudige klus is. De weg moet worden afgesloten omdat detectie­lussen in de weg moeten worden hersteld. “Dat doe je niet zomaar”, aldus het agentschap.

Het herstellen van defecte kasten staat wel op de agenda. De Vlaamse minister van mobiliteit heeft 2,7 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om de flitskasten te repareren. De reparatiekosten bedragen ongeveer 30.000 euro per paal. De minister heeft de ambitie om op de korte termijn tenminste 80 procent van de flitspalen weer actief te hebben. (via HLN)

Fotocredit: @milan7778 via Autojunk