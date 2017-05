Belgische verkeersboetes vanaf nu fors hoger

Cashen in het land van het pokdalige asfalt.

De tarieven voor verkeersboetes bij onze Zuiderburen liggen vanaf vandaag een stukje hoger. De boetebedragen zijn met vijf procent omhoog gekrikt. Dit betekent dat kleine boetes enkele euro’s hoger zijn geworden en prijzige boetes tientallen euro’s duurder.

In België werkt men met een ander systeem dan bij ons in Nederland. Overtredingen worden verdeeld in graden. Het land kent vier graden. Hoe zwaarder de overtreding hoe hoger de graad. Boetes die in de eerste categorie vallen kosten nu geen 53 euro, maar voortaan 58 euro. Boetes in de tweede graad gaan van 110 naar 116 euro, boetes in de derde graad van 165 euro naar 174 euro en boetes in de vierde graad gaan van 450 naar 473 euro. Fietsen zonder licht valt bijvoorbeeld in de eerste categorie. Voor het opzettelijk negeren van een stopteken krijg je een boete uit de vierde categorie. Alle genoemde boetebedragen zijn minimumbedragen. Deze kun dus nog (fors) oplopen.

De ‘voordeligste’ snelheidsovertreding, 10 kilometer harder rijden dan toegestaan, kostte je voorheen 50 euro. Dat kost nu 53 euro. Per extra kilometer per uur te hard komt daar zes euro bij. Voorheen was dit vijf euro.

Fotocredit: een grommende Belgische Range Rover via @kapiteiniglo op Autojunk