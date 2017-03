Bentley: “als het moet verlaten we Engeland”

Gepeperde taal van de Bentley boys.

Sinds mensenheugenis is Bentley gevestigd in het op en top Britse Crewe, alwaar ambachtslieden (liefst 55+) de hele dag fluitend en zingend de dikste auto’s liefdevol met de hand in elkaar schroeven. De VAG-dochter wil echter wel vrije toegang blijven houden tot de Europese markt en door Brexit komt diezelfde toegang mogelijk in het gedrang. Conclusie: als het moet is het merk met de B bereid om het vaderland te verlaten en zich elders te vestigen. De EU is goed voor 20% van de verkopen van het merk en naar verwachting groeit dat aandeel in de komende jaren.

Dergelijke drastische maatregelen zullen waarschijnlijk alleen worden doorgevoerd zodra de EU gaat schermen met importheffingen en andere protectionistische maatregelen. Desalniettemin hamert CEO Wolfgang Dürheimer erop dat hij nog 9 tot 12 maanden de tijd heeft om enkele belangrijke knopen door te hakken, die vooral betrekking hebben op nieuwe modellen. (via: Reuters)

