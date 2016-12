Bentley geeft ook Conti GT V8 een Black Edition

Wat is er black aan dan? We horen het u denken.

Het goede nieuws is in elk geval dat er met de V8 onder de kap niks is gebeurd. De twin-turbo 4.0 levert dus nog steeds 528 pk en 680 Nm, inclusief een soundtrack waar Godzilla van in een hoekje kruipt. Bewijs? Check onze rijtest. Het blok is gekoppeld aan een 8-traps automaat, dus je zit altijd in het juiste toerengebied.

De Black Edition (leverbaar als coupé en cabrio) heeft enkele zwart gekleurde details die normaal gesproken in chroom worden uitgevoerd. Verder krijgt de koper een straffe bodykit met een nieuwe splitter, skirts en een diffuser. Deze onderdelen kunnen naar wens in vier verschillende kleuren worden afgewerkt. Bovendien kan worden gekozen voor zwarte of rode remklauwen.

Voor wie nog diepere zakken heeft: eerder schreven we al over de Conti GT Speed Black Edition, met dikke W12.