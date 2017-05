Bentley komt met exclusieve huurservice voor klanten

Op plaats van bestemming direct instappen in een dikke Bentley. De Britse autofabrikant gaat het mogelijk maken.

Als Bentley-eigenaar kan het natuurlijk voorkomen dat je een reis moet afleggen en op plaats van bestemming een auto nodig hebt. Je eigen Bentley staat thuis en een Volkswagen Jetta huren is ook zo wat. Daarom komt de Britse autofabrikant met een exclusieve huurservice. In drie grote Amerikaanse steden is het merk gestart met een proef.

Bentley-klanten kunnen via de Bentley Network app een model naar keuze bestellen. Een medewerker van het automerk komt de auto op een locatie naar keuze afleveren, legt uit hoe alles werkt en gaat er weer vandoor. Heb je de auto niet meer nodig dan kun je via dezelfde app de Bentley laten ophalen. Ook weer op een locatie naar keuze. Op deze manier kun je als vertrouwde Bentley-rijder je eigen merk blijven rijden, waar je ook bent.

De ‘waar je ook bent’-uitspraak gaat nu nog niet op. Bentley start namelijk eerst met een proef. In de steden Los Angeles, New York en Dallas gaat deze zomer een trial van start. Wat de dienst mag gaan kosten is niet bekendgemaakt.

Bentley kwam een halfjaar geleden ook al met een bezorgdienst. In samenwerking met de startup startup Filld was het mogelijk om als Bentley-klant in Californië benzine te bestellen. De Britse autofabrikant zegt dat deze proef succesvol is verlopen.