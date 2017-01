Bernie slaat keihard terug met concurrerende raceserie?

Zet die popcornmachine maar vast aan.

De ontwikkelingen in de wereld van Max volgen elkaar momenteel pijlsnel op. Berichtten we je net nog over alle nieuwe plannen van de nieuwe F1-eigenaren, blijkt dat de oude eigenaar ondertussen bezig is met een geheel nieuw kampioenschap. Tenminste als we de informatie van kwaliteitspublicatie Autobild mogen geloven.

De kersverse pensionado Bernie Ecclestone heeft kennelijk alweer genoeg van zijn pensioen na een paar dagen. Achter de schermen is de Brit naar verluidt bezig om verschillende partijen warm te maken voor een F1-alternatief. Het zou gaan om een soort ‘GP1-serie’ die buiten de FIA om georganiseerd moet worden, met grotendeels identieke auto’s en atmosferische motoren. In 2013 liet Bernie al onderzoeken of dergelijke auto’s toegevoegde waarde konden hebben in de F1. Destijds werd die poging vooral gezien als een manier om de armlastige kleinere teams in de F1 onder druk te zetten met de boodschap: zonder jullie kan ik het ook wel.

Maar nu is de situatie geheel anders. Ecclestone heeft zelf alle bondgenoten nodig die hij kan krijgen om dit wilde plan ook maar enige kans van slagen te geven. Kennelijk heeft Bernie de circuits al benaderd met het voorstel om exclusieve deals met zijn nieuwe serie te maken in plaats van met de F1. Dit zou echter weinig kans van slagen hebben, daar de circuits dankzij EU-wetgeving zelf mogen besluiten hoeveel races ze per jaar organiseren en welke series ze hosten. Tenminste, mits de lokale overheid niet met geneuzel over ‘geluidsdagen’ en dergelijke aan komt zetten natuurlijk.

Naast de circuits had Bernie kennelijk ook goede hoop dat hij Red Bull kon betrekken in zijn plannetje. Het Oostenrijkse concern is de afgelopen jaren een grootmacht geworden in de F1, maar heeft ook regelmatig kritiek op de gang van zaken in de sport. Als Ecclestone erin zou slagen de twee teams van Red Bull te laten overstappen zou dat een behoorlijke klap zijn voor de F1.

Bij monde van Helmut Marko, vertrouweling van Red Bull eindbaas Dietrich Mateschitz, is er echter geen sprake van dat Red Bull interesse heeft in Oh-Verstappen:

“Wij staan vol achter de F1 en willen met andere geplande series niks te maken hebben. De TV-zenders hebben bovendien duidelijke deals voor F1-races, niet voor races met een andere naam.”

Saillant detail is dat Ecclestone één van de voormalig F1-aandeelhouders is die het grootste deel van zijn verkregen aandelen in Liberty Media zo snel mogelijk van de hand wil doen. Liberty heeft de overname van de F1 zoals bekend namelijk deels betaald met de uitgifte van nieuwe aandelen (FWONK op de Nasdaq).

Voor de meeste eigenaren van de oude F1-aandelen, geldt een periode van zes maanden waarin ze de nieuwe aandelen niet mogen verkopen. Voor enkelen zoals Ecclestone is er echter een uitzondering van toepassing. Bernie wil volgens The Guardian meteen gebruik maken van deze uitzondering door het overgrote deel van zijn aandelen te verkopen.

Toch moet Bernie ook oppassen. Deals zoals deze overname zijn doorgaans gebonden aan de voorwaarde dat de voormalige eigenaar geen acties onderneemt om de nieuwe eigenaar in de wielen te rijden. Een concurrerende serie opzetten zou best wel eens onder die omschrijving kunnen vallen.

Kortom, dit alles lijkt een beetje op een potsierlijke poging van de oude Bernie om relevant te blijven. Aan de andere kant zou hij het zonder deze kuitenbijt-mentaliteit waarschijnlijk in de eerste plaats nooit zo ver geschopt hebben in het leven. De man bij voorbaat afschrijven zou dus wel eens een vergissing kunnen zijn.