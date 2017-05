Bestaan er straks nog wel automonteurs?

Want wat moeten die over 20 jaar nu precies gaan doen aan een auto?

Of we het nu leuk vinden of niet, de trend naar elektrische auto’s is ingezet en de vraag naar dit type auto zal alleen maar groeien. Dat hoeft in principe geen probleem te zijn. Het concept is wel dusdanig anders dat bepaalde dingen zullen veranderen in de toekomst. Denk aan een andere infrastructuur en een ander soort gebruik van de auto. Maar voor vandaag hebben we een andere vraag: is er tegen de tijd dat we allemaal in EV’s rijden nog behoefte aan automonteurs?

Dat lijkt een rare vraag te zijn. Maar als we kijken hoe een elektrische auto is geconstrueerd ten opzichte van een verbrandingsmotor, zijn er een paar verschillen te zien. Het aantal draaiende onderdelen bijvoorbeeld. Op een elektrische auto zul je minder snel last hebben van verstopte klepstoters of een distributieriem die vervangen moet worden, omdat die items simpelweg niet aanwezig zijn. Een monteur zal zich dus moeten gaan specialiseren in elektrische motoren.

Dat komt mede door de aanwezigheid en het belang van de accu. Het voordeel van een verbrandingsmotor is dat je hem in 5 minuten vol gooit. Vervolgens kun je van te voren behoorlijk inschatten hoeveel kilometers je kunt rijden. Ook na 15 jaar. Bij elektrische auto’s is die inschatting van veel meer factoren afhankelijk. Alleen de temperatuur kan al een verschil maken. Ook zal de accu telkens minder kunnen opslaan, naarmate de jaren vorderen. Er wordt al gesproken over een Nationale Batterij Pas, om zo in de gaten te kunnen houden hoe vers je accu is.

Een ander dingetje: de remmen. Je zou denken dat die zware elektrische auto’s de remmen enorm belasten. Niets is minder waar, aangezien je bijna altijd op motor af kunt remmen, zodat de daarbij vrijgekomen energie weer ingezet kan worden voor voorwaartse beweging. Aangezien een elektrische auto ook al geen uitlaten hebben zullen ook de fastfitters hun activiteiten hierop moeten aanpassen. Bij de bandenslijtage laat het hogere gewicht van een elektrische auto zich wel gelden. Deze moeten relatief sneller vervangen worden. Dat relatief slaat natuurlijk op het type auto waarmee je het vergelijkt. Want een beetje Mercedes gaat ook behoorlijk snel door zijn banden heen.

Voor een bedrijf als Tesla is dit natuurlijk een USP. Je kan al het onderhoud van te voren afkopen tot maar liefst 8 jaar. In dat geval ben je € 4.650 kwijt. Nog geen 5 mille voor 8 jaar. Wat de exacte kosten zijn voor een vergelijkbare Porsche Panamera of Audi A7 is niet bekend, maar het zal ongetwijfeld hoger zijn. Natuurlijk is er een olifant in de kamer als het op kosten van de EV aankomt. De prijs van een accu is een groot gedeelte (een derde, volgens AON) van de aanschafprijs van een elektrische auto.

Fabrikanten die nu nog voornamelijk auto’s verkopen met een verbrandingsmotor zullen wel te maken krijgen met een cultuurshock. Want aan de ene kant heb je de traditionele auto’s waarvoor je nog de ‘ouderwetse’ monteurs voor nodig hebt. Aan de andere kant zul je bijkans elektriciens met affiniteit voor auto’s moeten aannemen om voorbereid te zijn op de toekomst. Hopelijk regelen de importeurs dat dit in goede banen loopt voor de monteurs, opdat zij tijdig en kundig omgeschoold kunnen worden. Anders zitten we straks met een hele hoop werkzoekenden.

Uiteraard laten wij ook graag het woord aan u, trouwe lezer. Hoe zien jullie de toekomst van de automonteur in? Laat het weten in de comments!