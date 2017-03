Bewijs dat je smaak hebt, stel een McLaren 720S samen

Smaak is niet te koop, de McLaren 720s binnenkort wel. Aan jou de taak er iets moois van te maken.

McLaren vernieuwt en verfrist haart gamma in een tempo waar geen merk tegenop lijkt te kunnen. Pas zes jaar geleden maakten we kennis met de MP4-12C en nu al zijn we toe aan de derde generatie van McLaren’s spil in het gamma. Als opvolger van de 650S is in Genève de 720S aan het publiek voorgesteld.

Op de beursvloer stond de 720S in een configuratie waarvan men in Woking denkt dat het de optimale samenstelling is, maar ze zijn bij McLaren vriendelijk genoeg om ons zelf het tegendeel te laten bewijzen middels een kakelverse configurator.

Deze digitale samensteller leert ons voorts dat kopers de keuze krijgen uit een drietal trimlevels. Het begint bij een kale 720S en naar keuze kan er geopteerd worden voor een Luxury of een Performance. Verwacht geen technische verschillen, maar vooral meer leer en sfeerlampjes (luxury) dan wel een overdaad aan carbonfibre (Performance).

Ikzelf heb vast een voorschot genomen en een lekker duistere, 720S Performance samengesteld in Sarthe Grey en met de nodige goodies, waaronder wat oranje details in het interieur. Ga je met mij mee of kom je zelf met iets beters? Anders kun je altijd nog bij MSO aankloppen voor een Pagani-esque maar -mijns inziens- zeer fraaie samenstelling.