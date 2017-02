Bewijs: F1-auto’s worden weer sexy

Disclaimer: de plaatjes bij dit artikel roepen vooral vragen op, maar ze geven een leuke indicatie.

Nog een weekje geduld en de eerste Formule 1-auto’s worden alweer gepresenteerd voor seizoen 2017. Door de reglementswijzigingen zijn we natuurlijk benieuwd naar het uiterlijk van die nieuwe auto’s en dat treft, wat via Twitter verschenen zojuist enkele plaatjes online van wat mogelijk de nieuwe McLaren wordt.

De Britse renstal schopte enige tijd terug nog Ron Dennis de deur uit en met hem werd meteen de MP4/-nomenclatuur naar buiten gekieperd. De renstal zou bovendien weer terugkeren naar de originele huiskleur en da’s natuurlijk papaya-oranje. In deze kleur werden ook de McLaren F1 LM’s gespoten en naar verluidt gebruikte nestor Bruce McLaren de opvallende tint voor z’n auto’s omdat deze verf simpelweg het goedkoopst was.

We dwalen af! Bijgaande plaatjes verschenen op twitter en zijn afkomstig van RealtimeUK. Een draadje op Reddit leert dat het waarschijnlijk om stills uit de volgende F1-game van Codemasters gaat en de link met McLaren ligt voor de hand, gezien de oranje accenten.

Hoe het ook zij, de enigszins vage plaatjes geven een impressie van wat we komend jaar kunnen verwachten. Zoals her en der terecht wordt opgemerkt nemen we eindelijk afscheid van de rare fallus/vinger/komkommer-neuzen, staat de achtervleugel weer waar ‘ie hoort en ziet de auto er overall gewoon beter uit. Volgende week wordt een en ander concreet, maar het is toch een fraai voorproefje.