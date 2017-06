Bewonder blubberdikke DTM-bakken op het Youngtimer Event

Volgende week zondag kan je oog in oog staan met de helden van toen.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar voor het geval dat: volgende week zondag 11 juni is het weer tijd voor het Youngtimer Event. Behalve van meters bier kun je hier genieten van 15.000 vierkante meter gevuld met youngtimers. Mocht je een échte benzineslurper in je bezit hebben kan je tevens kan je een gooi doen naar de Trump Broeikas Award.

Bij het Youngtimer Event is er ruimte voor Youngtimers van alle soorten pluimage. Speciale aandacht zal er dit jaar zijn voor de bolides uit de hoogtijdagen van het originele DTM, toen DTM nog stond voor Deutsche Tourenwagen Meisterschaft in plaats van Deutsche Tourenwagen Masters. Je kent ze wel, de iconische Mercedes 190jes, de M3’s, maar ook de snelle Opel’s, Rover’s et cetera.

Initiatiefnemers Autobedrijf Terpstra & Mercedes-klassiekerservice.nl zorgen dat er in ieder geval straatversies van de Audi V8, Mercedes Benz 190 EVO, BMW M3 en Ford Sierra Cosworth in het speciale DTM-paviljoen staan. Maar… er is nog ruimte voor meer. Heb jij bijvoorbeeld een Opel Omega 3000, Alfa 155 V6, BMW M635CSi, Volvo 240 Turbo of een andere auto die uitkwam in het beruchte kampioenschap? Meld ‘m dan aan via youngtimerevent.com/aanmelden, en vink DTM paviljoen aan in het formulier!