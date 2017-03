Bij deze Calibra DTM is de hoge kilometerstand niet te zien

Deze Calibra bewijst dat liefde voor je auto wel degelijk een verschil maakt.

De Calibra was een heerlijke afwisseling op het Opel-gamma in de jaren negentig. De youngtimer had een eigen smoel en is nog steeds, mits goed onderhouden, een aanwinst op je netvlies. Van het model rolde onder andere een speciale DTM-editie van de band en juist zo’n exemplaar staat nu te koop op Marktplaats.

Afgaande op de foto’s zou je denken dat deze Duitser slechts enkele tienduizenden kilometers ervaring heeft. Niets is minder waar. Volgens de aanbieder is de stand van deze Calibra inmiddels de 265.000 kilometer gepasseerd. De auto wordt aangeboden door de tweede eigenaar en is altijd keurig onderhouden. Vorig jaar is het blok gereviseerd en de youngtimer werd begin dit jaar nog voorzien van een nieuwe APK.

De Calibra DTM heeft een 2.5 V6 onder de kap. Het blok is goed voor 170 pk en 227 Nm. Een sprint naar de honderd gaat in iets meer dan acht tellen en de top bedraagt 237 km/u. De eigenaar vraagt met een prijs van 2.650 euro niet de hoofdprijs voor de Calibra. Koop de youngtimer echter niet van je laatste centen. Met een dergelijke kilometerstand is nauwkeurig onderhoud een vereiste. De laatste grote beurt kwam dan ook met een factuur van 1.350 euro, aldus de eigenaar.

Met dank aan Peter voor de tip!