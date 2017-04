Bij dit huis staat er een halve Alfa 156 in de slaapkamer

Dat betekent dus dat er minimaal een halve autoliefhebber woonde.

Jawel, we hebben weer een prettige woning gevonden voor de betere autoliefhebber. Dit keer reizen we af naar het Noord-Hollandse Overveen, een pittoresk plaatsje met zo’n 4.000 inwoners in de gemeente Bloemendaal. Als je schrikt bij dat lage aantal en vreest dat je op straat alleen boeren gewapend met banjo’s tegenkomt: geen zorgen. Om de hoek van het huis ligt namelijk de bruisende winkelstraat van Overveen. Daar vind je onder andere een Albert Heijn, warme bakkers, een slager én ijssalon Luciano.

Om een of andere reden heeft het kleine plaatsje ook een NS-Station. Niet dat dat relevant is, want jij reist uiteraard nooit met de trein. Wel prettig daarentegen, is dat het historisch hart van Haarlem slechts drie kilometer verderop ligt. Tevens kan je regelmatig even uitwaaien op het strand van Bloemendaal. Tenslotte is Circuit Zandvoort dichtbij, wat handig is. Hoef je tenminste niet idioot vroeg op te staan voor de volgende Junkyard Race.

Kortom, de pluspunten van deze in 1906 gebouwde woning zijn eindeloos. En dat is nog niet alles, want het huis heeft een heuse naam: Sonnehoeck. Met ‘C-K’, zodat je weet dat het gebouwd is in de tijd dat we de VOC-mentaliteit nog hadden. Alleen de mentaliteit overigens, want ook in 1906 was de echte VOC al meer dan 100 jaar dood.

Maar waarom is dit huis interessant voor de autoliefhebber? De titel geeft het al een beetje weg, er staat een halve Alfa 156 (aankoopadvies) in een van de acht slaapkamers.

Tevens zit er een garage bij de crib, waar de vorige eigenaar zo te zien een Mini classic gestald heeft in een kek kleurtje. Voor 1.725.000 Euro kan je er voor zorgen dat ook de toekomstige eigenaar weer van auto’s houdt.

Bedankt Jeroen voor de tip!