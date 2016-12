Bijtelling per kilometer: is dat eerlijker?

Als het aan de Bovag ligt wel.

Opnieuw ligt het onderwerp rekeningrijden op tafel. Dit keer is het autobrancheorganisatie Bovag die het onderwerp aansnijdt. Het gaat alleen nu op een andere manier. De vereniging denkt dat bijtelling rekenen over het aantal kilometers eerlijker en beter voor het milieu is. Ze komen met een systeem waarbij de zakelijke rijder zal worden belast met het fenomeen kilometerheffing.

Via het huidige systeem betaalt men bijtelling als er meer dan 500 kilometer met de zakelijke auto privé wordt gereden. Dit gaat aan de hand van een bijtellingscategorie. Hier staat vervolgens een maandelijks bedrag tegenover. Volgens de Bovag is dit niet eerlijk. Wie een duurdere lease-auto rijdt betaalt meer in vergelijking met iemand die een goedkopere auto van de zaak heeft.

De autobrancheorganisatie oppert een alternatief systeem. Door bijtelling per kilometer te rekenen worden mensen die veel privékilometers rijden meer belast en mensen die de zakelijke auto vaker laten staan minder. Dit is aantrekkelijk voor de leaserijder die de zakelijke auto nog niet privé gebruikt. In plaats van de volle mep aan bijtelling door middel van een maandelijks bedrag, worden privé-ritten enkel per kilometer belast.

Die andere groep leaserijders, die de zakelijke auto massaal privé gebruiken, zullen een stapje terug moeten doen. Deze groep zal dan ook minder blij zijn met het plan van de Bovag. De autobrancheorganisatie wil in samenwerking met werkgevers het systeem gaan testen.

Foto via @leroy1991 op Autojunk