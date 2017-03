Binnenkort gaan deze parels onder de hamer!

Klassiekers van de bovenste plank, speciaal voor u geselecteerd.

Eind mei vindt in Italië het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Uiteraard kan de liefhebber met de goed gevulde knip z’n slag slaan, want er worden verschillende geweldig mooie klassiekers aangeboden. We pikten er een paar voor je uit, vergeet het slabbetje niet.

1957 BMW 507 Roadster Series I

De zeer geliefde en beroemde BMW 507 komt met enige regelmaat voorbij op Autoblog en dat heeft natuurlijk alles te maken met die fraaie vormen. Een verkooptopper was het destijds niet en hij hielp BMW bijna de afgrond in. Meer daarover lees je HIER.

1935 Bugatti Type 57 Atalante Prototype by Carrosserie Bugatti

Van de klassieke Bugatti’s is de Type 57 samen met de Royale één van de meer bekende types. Dit prototype zal dan ook niet voor een habbekrats van eigenaar wisselen. Ralph Lauren heeft trouwens ook een Type 57 in de (verwarmde en zwaar beveiligde) schuur staan.

1937 Talbot-Lago T150-C SS ‘Goutte d’Eau’ Coupé by Figoni et Falaschi

De mooiste vierwieler ooit? Deze Talbot-Lago heeft het grootste deel van z’n leven in Zwitserland gestaan en onderging in 2002 nog een grondige restauratie. Een absolute topper, auto’s met een koets van Figoni & Falaschi komen niet vaak op de markt.

1966 Ferrari 330 GTC by Pininfarina

Potdikke wat maakte Ferrari vroeger mooie auto’s, al verdient Pininfarina alle credits voor het esthetische gedeelte. Volgens kenners is deze 330 (die in hoge mate verwant is aan de 275) de eerste Ferrari waarin je daadwerkelijk van de radio kon genieten. Dit type was bovendien een makkelijkere auto dan veel andere raspaardjes uit die tijd.

1953 Bentley R-Type Continental Sports Saloon by H.J. Mulliner

Volgens RM Sotheby’s “the quintessential gentleman’s touring car”. Meer hoef je eigenlijk niet te weten. Detail: het chassisnummer is BC20A, maar dit is de 19e auto uit de serie. Nummer 13 werd namelijk overgeslagen. Verder is de combinatie British green met een beige interieur natuurlijk om van te smullen.

1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA by Bertone

Nog een rappe Italiaan om de lijst af te sluiten. Deze rechtsgestuurde beauty heeft enkele races gereden in de jaren ’60 en staat bovendien op een setje originele magnesium velgen van Campagnolo.