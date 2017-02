Bizar: auto sleurt voetganger mee in 020

Cowboytaferelen in 's lands hoofdstad!

Een 21-jarige man uit Amsterdam werd vannacht op zijn scooter aangereden door een Volkswagen Golf III met Franse nummerplaten. Het slachtoffer wilde uiteraard verhaal halen, bovendien moest de politie van het voorval op de hoogte worden gebracht. Om te voorkomen dat de auto er als een haas vandoor gaat heeft de Amsterdammer een been in de auto gestoken, maar dat deert de Franse cowboys niet.

Als het de bestuurder te heet onder de voeten wordt geeft de auto plotseling gas en wordt het slachtoffer honderden meters meegesleurd. Hij hield zich met één hand aan de auto vast en wist met de andere hand nog 112 te bellen. Behoorlijk koelbloedig, als je het ons vraagt!

Wat volgt is een heuse dollemansrit door Amsterdam waarbij het openstaande portier (met het slachtoffer ertussen) meerdere geparkeerde auto’s raakt. Even later constateert het slachtoffer dat de bestuurder een zwart voorwerp uit het dashboardkastje pakt. De Amsterdammer vreest het ergste en besluit de auto los te laten. Een paar straten verderop crasht de auto en de twee inzittenden (een mannelijke bestuurder en een vrouw) vluchten met de benenwagen.

De auto is inmiddels gevonden door de politie, de Franssprekende bestuurder en de vrouwelijke inzittende helaas nog niet. Volgens de Amsterdammer waren de twee mogelijk onder invloed. Moet haast wel, als je zulke achterlijke capriolen uithaalt. Het slachtoffer kwam er gelukkig vanaf met een gekneusde knie en enkele schaafwonden.

Het tafereel is gefilmd door een scooterrijder, de bewegende beelden check je bij AT5.