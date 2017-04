Bizar: Fast & Furious goed voor half miljard aan schades

De franchise levert ontzettend veel geld op. Aan de andere kant zijn ze ook niet verlegen om idiote bedragen uit te geven.

De reeks begon ooit als een film dat ging om straatraces. Het eerste deel kostte in vergelijking met de latere delen geen vermogen. De opnamelocaties waren niet exotisch en ook het film- en acteerwerk was niet fantastisch. Toch was The Fast and the Furious een vermakelijke film.

De films groeiden en groeiden qua populariteit en zo ook het budget. Meer (en duurdere) auto’s, boeiendere locaties en explosies waren het gevolg. Insure the Gap deed onderzoek naar het sloopgedrag van de serie. Voor de films sneuvelden duizenden auto’s en raakten tientallen gebouwen beschadigd. Uit het onderzoek blijkt dat de franchise in totaal voor 523.222.275 dollar aan schade heeft gemaakt. Vooral de latere films brachten het totaalbedrag torenhoog. Voor Furious 7 werd voor 250 miljoen dollar aan schade gemaakt. Ter vergelijking: in de eerste vijf delen werd maximaal 25 miljoen dollar per deel gespendeerd aan het slopen van dingen. Het hoge bedrag in deel zeven is onder andere te danken aan het slopen van een Lykan Hypersport voor de film. De supercar uit Dubai heeft een waarde van maar liefst 2,5 miljoen euro.

De verwachting is dat deel acht, die over minder dan een maand in de bios is te zien, nog een stap verder zal gaan. Voor een scène in New York werden tientallen auto’s uit een gebouw gereden die vervolgens tientallen meters naar beneden kwamen. Hoewel de franchise veel scènes met de computer bewerkt worden stunts als deze in het echt uitgevoerd met echte auto’s.

Hoe zit het dan met de gemaakte kosten tegenover de opbrengsten? Autoblog-coryfee @WillemE knalde onderstaande tabel voor je in elkaar zodat je in één oogopslag de kosten/opbrengsten per deel kunt zien. De opbrengsten van de DVD verkopen, rechten en merchandise zijn niet meegenomen in de bedragen. Furious 8 draait vanaf 13 april in de bioscoop. De laatste trailer check je HIER.