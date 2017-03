Bizar: lichaam Enzo Ferrari bijna ontvoerd

Is er dan helemaal niks meer heilig?

Paniek in Italië! Volgens de politie aldaar zou een bende het gemunt hebben op de stoffelijke resten van de in 1988 overleden Enzo Ferrari. Il Commendatore ligt tezamen met enkele familieleden begraven in een bovengrondse graftombe vlakbij de fabriek in Maranello. De bende wilde het lichaam stelen om zo een flinke som losgeld te kunnen vragen bij de fabriek of de familie.

Over de precieze plannen laat de politie verder niks los. Wel is naar buiten gebracht dat het een en ander aan het licht kwam bij onderzoeken in het kader van wapen- en drugshandel. Ook zou het plan al vrij gedetailleerd zijn uitgewerkt. (via: Reuters)

Meer en leuker Enzo Ferrari-nieuws: er komen binnenkort twee films uit over de legendarische grondlegger van het merk. Eentje met Robert De Niro in de hoofdrol, in de andere film wordt Ferrari waarschijnlijk gespeeld door Hugh Jackman.