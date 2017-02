Bizar: spookrijder zet nieuw record(?) op de A6

Je zult zo iemand tegenkomen op de weg...

Ondergetekende is het gelukkig nooit overkomen (zoekt een stuk hout), maar een hoop weggebruikers die vandaag over de A6 tussen Almere en Lelystad reden kunnen helaas niet hetzelfde zeggen. Een 29-jarige man uit Lelystad reed daar vandaag maar liefst 30 kilometer in de verkeerde richting. De man werd wel door diverse medeweggebruikers met lichtsignalen gewaarschuwd. Het kwartje viel echter niet.

Uiteindelijk wist de politie deze ghostrider tot stilstand te dwingen. Controle wees uit dat meneer geen rijbewijs heeft (was het een pastafari?) en dat er geen sprake was van alcoholgebruik. Hoe je het in je bol krijgt om in nuchtere toestand 30 kilometer te spookrijden is voor ons een raadsel van mythische proporties. Degene die ons een plausibele verklaring geeft wint een middagje autospotten op de Veluwe met niemand minder dan @WillemE.

Nog even over die titel. Een rondje grasduinen door de indrukwekkende Autoblog-archieven leerde dat we ooit een keer schreven over een spookrijder die het 23 kilometer volhield. Dat verhaal draaide echter wel om een 75-jarige man. Praat het niet goed, maar het plaatst een en ander in perspectief.

Foto: niet de man uit Lelystad maar een plaatje uit de film Ghost Rider met Nicolas Cage