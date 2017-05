BMW 3-serie (2012-heden) – occasion video & aankoopadvies

De 3-serie is zonder twijfel de meest succesvolle BMW ooit en ook nog eens de meest succesvolle in zijn klasse. Totaal gingen er al meer dan 12 miljoen exemplaren over de toonbank.

Deze zesde generatie met codenaam F30 (sedan) of F31 (touring) werd gelanceerd in de lente van 2012 en kreeg een facelift of Life Cycle Impuls (LCI) in 2015. Onderhuids is het recept nog immer hetzelfde: een motor in lengterichting drijft de achterwielen aan, hoewel de vierwielaangedreven xDrive versies steeds beter verkocht worden.

Onder de motorkap is het recept (helaas) wel veranderd, er zijn nog maar weinig Dreiers die een zes-in-lijn motor hebben. Het grootste deel van de verkopen zijn viercilinders en de instapmotor is zelfs een driecilinder. Voor het echte werk met zes potten is het zaak om te zoeken naar een 330d, 335d, 335i of M3.

Aanbod occasions

Aan het aanbod op Marktplaats is te zien dat de 3-serie in Nederland populair is, er staan er meer dan 1.100 te koop. De verdeling benzine-diesel is pakweg 50-50. De sedan is met 60% iets populairder dan de Touring (station) en de automaat is in deze klasse bijna standaard (75%). Een 3-serie diesel met veel ervaring is het goedkoopst en is te krijgen vanaf 15 mille.

Pluspunten

Imago

Fraai interieur

Rijeigenschappen

Ondanks de lijst hieronder, toch relatief betrouwbaar.

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

Op de frames de voorstoelen van de sportline versies kan corrosie optreden.

De sloten en kabels om te openen van de motorkap kunnen defect raken.

Onderstel

Bij een trillend stuurwiel zal de dealer eerst andere oorzaken door slechte uitlijning of verkeerd gebalanceerde wielen willen uitsluiten. Mocht dat niet helpen, dan moet mogelijk het stuurhuis worden vervangen.

Bij de viercilinders (tot bouwmaand augustus 2013) zijn er problemen geweest met een uitvallende rembekrachtiging. De oorzaak is een uitvallende vacuümpomp van de rembekrachtiging door gebrek aan smering. Er is een recall voor geweest.

Aandrijflijn

De diesels blijven het beste in conditie als ze lange afstanden rijden. Roetfilters kunnen snel vol lopen als er veel korte afstanden worden gereden.

Thermostaten en waterpompen houden er nog wel eens mee op, dus houd de temperatuur van de motor in de gaten.

Een motor die niet op temperatuur komt of een continu draaiende fan zijn indicatoren dat een thermostaat defect is. Voor de 335i: lekkage van bij oliefilter, op te lossen door een nieuwe pakking.

De handbak van de 335i raakt nog wel eens defect.

Een bekende in deze rubriek: de automatische versnellingsbak. Volgens BMW hoef je er nooit wat aan te doen, volgens ZF (die de bak maakt) is het toch wel handig olie te verversen.

Elektronica

Het schuifdak blijft soms plakken tijdens het sluiten.

De door BMW Nederland gemonteerde alarmsystemen kenden soms storingen, dus zorg dat bij aanschaf de code van het alarm aanwezig is.

De camera’s aan de zijkant voorbumper geven nog wel eens storing doordat water in is gekomen. Soms is vervangen van bekabeling en/of de camera de enige oplossing.

Als de toeter van een 3-serie wat minder premium klinkt, dan is één van de twee stuks kapot.

De bekabeling van de gordelsensor van de passagiersstoel kan defect raken, geeft dan onterecht aan dat er iemand zit.

