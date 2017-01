BMW 4 Serie krijgt zijn ‘facelift’

En de belangrijkste wijziging heb je nu reeds gezien.

BMW noemt het een Life Cycle Inmpuls, maar als je je als koper hierdoor moet laten verleiden, dan moet je wel een heel erge LED-freak zijn. Ledjes zijn namelijk de voornaamste verandering. Standaard zijn nu bi-LED koplampen en ook LED-mistlampen hoeft nimmer bijbetaald te worden. Wil je adaptieve LED-koplampen, dan zul je nog wel met het optie-potlood aan de slag moeten. Ook de achterlichten zijn LED, terwijl de achterbumper een fris design heeft. Verder zijn er twee nieuwe lakkleuren een een viertal frisse velgdesigns.

Ook in het interieur geen schokkende wijzigingen, al zal de 4 Serie-rijder meteen opvallen dat hij voortaan naar een digitaal display kijkt in plaats van naar fysieke tellers. Moeilijker te spotten is het op detail aangepaste stuurwiel en de aangepaste layout van de infotainmentsoftware. Voorts zijn er een drietal nieuwe materialen voor de sierstrips en drie verse leertinten. Check ook even de tweede, derde en vierde foto in de gallery voor het zoekhulpje dat BMW heeft gemaakt om journalisten op de hoogte te stellen van alle wijzigingen.

Bovenop al deze ingrijpende veranderingen krijgen de 4 Serie Coupe en Gran Coupe een wat straffer afgesteld onderstel voor dat vleugje extra sportiviteit. De Cabrio moet het doen met de huidige setup. Verder zal ook de M4 profiteren van een aantal van de wijzigingen, waarbij visueel vooral de LED-lampen voor en achter zullen opvallen.