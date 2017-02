BMW 5 Serie (F10/F11) – occasion video & aankoopadvies

Na de niet oncontroversiële voorganger (E60) met de Bangle-kont was deze generatie 5-serie een oase van traditioneel BMW design. Het stond het succes zeker niet in de weg en dat betekent dat er een ruim tweedehands aanbod is.

Eind 2009 werd de sedan (F10) al aan het publiek getoond om het volgende jaar in productie te gaan. De Touring ofwel station (F11) rolde eind 2010 voor het eerst van de band. Beide auto’s zijn forse jongens en ze voelen ook zo tijdens het rijden. Dat komt deels doordat de 5-serie op het platform van de grote 7-serie was gebaseerd.

Tijdens de levenscyclus was de keuze enorm, van viercilinder met nog geen 150 pk tot aan V8 met 600 pk (rijtest). Motorisch kon alles, ook de lijst aan opties was enorm en vierwielaandrijving was op veel varianten leverbaar.

Aanbod occasions

Meer dan 800 BMW 5-serie zijn te vinden op Marktplaats. De keuze is dus enorm, hoewel er maar weinig 5-series met een handbak zijn geleverd (+/-5% van het aanbod). Tweederde van het aanbod zijn diesels en de verdeling sedan-Touring (station) is grofweg 50-50. Prijzen variëren van 20 mille tot dik over een ton voor een nog nieuwe M5.

Pluspunten

Imago.

Fraai interieur.

De buren denken dat het goed met je gaat.

Nog tijdloos ontwerp.

Rijeigenschappen.

Ruimte.

Aandachtspunten

Over de voorruit zijn twee veel gehoorde klachten: reflecties aan de binnenkant en steenslag aan de buitenkant.

Onderstel

Rubbers van de schokdempers scheuren. Dit is alleen te zien als de auto op de brug staat en de wielen loshangen.

De luchtvering verdient (bij iedere auto) speciale aandacht, omdat reparaties prijzig zijn. De 5-serie Touring heeft het standaard op de achteras. De veerpoten kunnen lek raken, waarna vaak ook de compressor door te hard werken defect raakt.

De runflat banden (RFT) zijn kwetsbaar voor schade aan de wang.

Tot pakweg bouwjaar 2013 hadden 5-series regelmatig het probleem dat ze naar rechts trokken. Soms is dat alleen op te lossen door montage van een nieuwe bovenste reactiestang.

Aandrijflijn

Kettingprobleem bij de N47 dieselmotor, waarbij er rek op de distributie ketting komt of de kettingspanners te veel speling hebben. Bijgeluiden bij een koude start of ratelen bij 1500tpm zijn indicaties dat het niet goed is. Te lang doorrijden = alles stuk.

Een bekende in deze rubriek: de automatische versnellingsbak. Volgens BMW hoef je er nooit wat aan te doen, volgens ZF (die de bak maakt) is het toch wel handig olie te verversen. Het spoelen van de bak kan (beginnende) problemen oplossen of voorkomen.

Elektronica

Foutmelding bij inschakelen achteruitrij of ander camera’s. Dit lijkt een software issue, maar is vaak alleen op te lossen door vervangen van de camera of bedrading, allebei vrij prijzig.

Comfort Acces en keyless starten kan bij warm weer slechter gaan werken. De ontvanger in het dashboard is de schuldige. Controleer ook of alle portieren ontgrendelen als je je hand achter de deurgreep hangt en vergrendeld zodra je je vinger op de ribbels legt.

Niet naar Drive Sport (DS) kunnen schakelen. Om dit op te lossen moet het hele schakelmechanisme dat elektronische wordt aangestuurd, worden vervangen.

Water in de accubak onder de bagageruimte kan leiden tot storing van de elektrisch bediende handrem en tot uitvallen van de brandstoftoevoer.

Defecte stoelverwarming komt vaker voor.

