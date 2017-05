BMW 530d Touring G31 – Rijtest en video

Een fünfer met een happy ending. Tenminste als je van het genre houdt, want een station is nog steeds niet aan iedereen besteed en een dieselmotor ook niet.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Het maakt de 530d Touring wel een lekkere Europese uitvoering, in de rest van de wereld hoeven ze deze variant niet. Persoonlijk vind ik sedans ook fraaier, maar uit praktische overwegingen, restwaarde en/ of aanbod aan auto’s ben ik zelf ook meerdere keren voor een loodgietersuitvoering gegaan.

En praktisch dat is de 5-serie Touring absoluut. De kofferbakruimte groeide naar 570 liter en met de bank plat zelfs naar 1700 liter. Het issue waar de rollo’s van de bagageruimte te laten, wist BMW ook te tacklen door er opbergruimte onder de vloer voor te creëren. De rollo rolt vanzelf omhoog en omlaag bij openen en sluiten van kofferklep van de achterruit (kijk maar). De kofferklep is uiteraard ook elektrisch bedienbaar en daar houdt het elektro-festijn nog niet op; ook het neerklappen van de achterbank(delen) gaat elektrisch.

Viercilinders en vierwielaandrijving

Traditioneel heeft een “echte” BMW een zescilinder motor in lengterichting die de achterwiel aandrijft. Maar ja, tradities zijn er om mee gebroken te worden. Voor de dikkere motoren gaat BMW dan ook volledig Audi quattro aan de xDrive vierwielaandrijving, 540i, 540d, M550i en M550d hebben allemaal (voorlopig) aandrijving op alle wielen. Mocht je willen uitwijken naar een achterwielaandrijver dan heeft BMW 520i, 530i, 525d en de 520d in de aanbieding. Dat zijn echter allemaal (potente) viercilinders en daarmee blijft de 530d over als de enige “traditionele” BMW. Meer aansporing om die te rijden, hadden we dan ook niet nodig.

De drie liter grote zes-in-lijn is al jaren een snoepje en bij iedere iteratie krijgt het blok net wat meer vermogen. Ook deze keer weer en daarmee komt de 530d op een gezonde 265 pk en 620 Nm aan koppel. De sprint naar de 100 duurt slechts 5,8 seconden (5,6s met xDrive) en tot 200 is de 530d ook echt vlot. Daarboven heeft de funfer wat meer moeite om in de buurt van de begrensde top van 250 km/u te komen, maar dat mag nauwelijks als nadeel worden gezien.

Comfort met een hoofdletter C

Als reisauto was een 5-serie al onovertroffen en dat is wéér beter geworden. De diesel in het vooronder is bijna nooit te horen, afrolgeluiden en windgeruis blijven ook binnen de perken. Met het adaptieve onderstel in comfort setting krijg je amper iets mee van hoe het asfalt er bij ligt en in de sport-stand eigenlijk ook niet. Daar kom ik dan ook direct op een punt waar de schoen wat wringt. De gereden 530d heeft met M-Sport pakket met 10 mm verlaagde vering en 19” velgen. Twintig inch kan ook nog, maar dit is feitelijk één van de meer sportievere varianten van de vijf-serie.

Echt sportief voelt het echter niet, vooral tijdens insturen is er veel rol over de wang van de band te voelen. Het is geen terminaal onderstuur, maar lekker strak voelt het ook niet. Tijdens het insturen hing de 530d lekker op één oor, daarna wordt het wel beter. Met een beetje doorzettingsvermogen wil de achterwielaangedreven 530d uiteraard ook nog wel een driftje neerleggen. Toch lijkt bij de ontwikkeling vooral het comfort het belangrijkste geweest te zijn, vooral als M-Sport versie mag het onderstel wel wat steviger.

Een groot verschil met de vorige 5-serie is dat deze compacter aanvoelt en lichter is. Om met dat laatste te beginnen, dankzij slim gebruik te maken van allerlei lichtgewicht materialen is het gewicht met zo’n 100 kg gedaald. Dat is fijn voor het verbruik, de wegenbelasting en de prestaties. De afvalkuur heeft ook zeker geholpen bij de rijeigenschappen, maar het is ook een bepaald gevoel in de cockpit waardoor deze compacter aanvoelt.

Goodies!

Aan goodies is in de 5-serie natuurlijk geen gebrek. Bij moderne auto’s in deze klasse is het inmiddels ondoenlijk om een compleet overzicht van vernieuwingen op te sommen, dus ik pak een kleine greep van de leukste dingen. Het wordt in de nieuwe fünfer weer wat lastiger om te crashen, hoewel BMW rijders ons nooit in de steek zullen laten om een indrukwekkende nominaties voor de Darwin Awards te produceren. De 5-serie kan zelf remmen, helpen met uitwijken, waarschuwen voor kruisend verkeer en semi-autonoom rijden tussen stapvoets en 210 km/u. Inhalen doet de 530d dan ook zelf, nadat je als bestuurder met een lange tik tegen het knipperlicht dat heeft aangegeven.

Dat het infotainmentsysteem met gebaren kan worden bediend is nog niet bijster nuttig, maar de integratie met je online agenda van MS Exchange is wel handig. Ik heb het niet geprobeerd, maar BMW belooft dat het navigatiesysteem direct adressen uit je afspraken kan halen. Niet meer dan gadgets die leuk zijn voor één verjaardag zijn Apple Carplay en de mogelijkheid om de 5-serie met de sleutel in te parkeren in een krappe parkeerruimte. In de praktijk zijn beiden niet echt nuttig.

De rest van het interieur is voor trouwe BMW-klanten vooral een feest der herkenning. Veel materialen en details zijn anders, maar de hoofdlijnen kennen we uit 3-, 7- en de vorige 5-serie. Een USP is volgens BMW dat er drie kinderen in hun zitjes op de achterbank passen, dat lukt bij veel auto’s niet.

Conclusie en concurrentie

Vroeger leken de verschillen groter, hoewel we daar ook wel een paar generaties 5-serie voor terug moeten. Toen was een BMW duidelijk sportiever dan een E-klasse, A6 en een Volvo. Het onderscheid qua rijden is nu kleiner geworden, zeker voor de topversies die bij alle merken inmiddels vierwielaandrijving hebben.

Financieel zal een nieuwe 5-serie niet voor iedereen binnen bereik liggen, want de prijzen zijn ook fors. De standaarduitrusting is verbeterd, maar dan nog is 60K voor de 520d en 75k voor de 530d niet mals. Op de geteste 530d was met een vork op de optielijst wat aangekruist en daarmee vliegt de prijs over een ton. Een enorme smak geld, maar het is wel een fantastisch lekkere auto. Filmpje!