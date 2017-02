BMW Dealer heeft nieuwe M3’s in allerlei speciale kleuren

Proef de regenboog.

Een bezoekje aan de Nederlandse configurator leert dat BMW nog maar elf kleuren aanbiedt voor de F80 M3 (rijtest. Zonder meerprijs is alleen Alpinweiss III beschikbaar. Optioneel kan je opteren voor zeven standaard metallic kleurtjes en drie standaard Individual lakken. Beetje een contradictio in terminis die laatste, maar soit.

Hoewel sommige opties zoals Champagner Quarz en Azuritschwarz metallic best goed te pruimen zijn, valt het aanbod eigenlijk een beetje tegen. Tevergeefs zoek je bijvoorbeeld naar een echte rood tint, toch een primaire kleur. Oké, Sakhir Orange II komt in de buurt van rood, maar haalt het niet bij bijvoorbeeld Sienarot. Groen staat al helemaal niet meer op de kaart, net als paars. Helaas, Technoviolett is dood.

Het gebrek aan keuzevrijheid is opvallend in deze tijden waarin individualiteit zo belangrijk is. Gelukkig reikt BMW ook meteen de oplossing aan in de vorm van het Individual programma. Je kan dan elk kleurtje op je Bimmer laten plempen die je zelf wilt. Zelfs een tint van de aartsrivaal uit Ingolstadt is mogelijk.

Doch deze eindeloze keuze brengt ook problemen met zich mee. Hoe begin je met het maken van je keuze? Hoe ziet een kleur er uiteindelijk op een auto uit in plaats van op een staaltje? BMW dealer Century West BMW uit LaLa-land neemt klanten die zware opgave uit handen. In hun glazen paleis staan maar liefst zes F80 M3’s in unieke kleurtjes.

Enzianblau



Hoewel blauw een van de weinige kleuren is die BMW standaard ook in verschillende varianten aanbiedt, kan je natuurlijk ook voor een extra speciale blauwtint gaan. Enzianblau is duidelijk donkerder dan Yas Marina Blau maar veel lichter dan Tansanitblau. Het ziet er wel leuk uit, maar dit kan beter in mijn ogen.

Signal Green



Signaleer naar je buren dat ze groen van jaloezie moeten zien vanwege je nieuwe Bimmer.

Feuerorange II



de kleur die we kennen van de M4 GTS, maar dan op een M3

Daytonaviolett Metallic



Technoviolett is dood, lang leve Daytonaviolett. Breng de paarse swek terug op BMW’s!

Imolarot II



Ziet er leuk uit, maar eigenlijk schaamteloos dat dit geen standaardoptie is.

Mintgruen



De medewerker van het dealerschap die deze auto heeft samengesteld heeft zich voor de kleur naar eigen zeggen laten inspireren door een barnfind. Het vaalgroene kleurtje steekt in ieder geval wel lekker af bij de carbon details van het Competition Pack.

Dat roept natuurlijk de vraag op: met welke van deze Dreiers ga jij aan de haal?



Bedankt Tijs voor de tip!