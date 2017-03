BMW komt met 40 nieuwe auto’s in twee jaar

De Duitsers hebben de gang er lekker in zitten.

Maar ze wilden toch juist minder modellen? Laat ik dan direct beginnen met een kleine nuancering, onder die 40 nieuwe auto’s vallen ook facelifts of Life Cycle Impulses (LCI’s), zoals BMW dat zo mooi noemt. Bij monde van CEO Harald Krüger deed BMW vandaag tijdens de presentatie van haar jaarverslag over 2016 een boekje open over de toekomst.

2016 was het meest winstgevende jaar voor BMW ooit (bijna 7 miljard euro netto winst op een omzet van 94 miljard) en dat betekent dat er ook voldoende geld in kas is om flink te blijven ontwikkelen. Om concurrenten Mercedes-Benz en Audi het hoofd te kunnen bieden zal de Beierse autofabrikant haar aanbod flink vernieuwen en uitbreiden. Dat daarbij de focus ook op elektrisch rijden zal liggen, moge geen verrassing zijn.

Na diverse plug-in hybrides en de volledig elektrisch BMW i3 is het volgens BMW tijd voor ‘de tweede golf van elektrificatie’. Hiermee doelen ze op het feit dat niet enkel specifieke i-Modellen het met louter accu’s moeten stellen, maar dat ook de ‘gewone’ BMW eraan moet geloven. De BMW X3 en de MINI zullen de eerste slachtoffers zijn.

Hoewel BMW met de X1, X3, X4, X5 en X6 behoorlijk wat SUV’s en crossovers in het gamma heeft, zijn er nog gaatjes te vinden. Dat BMW aan een X2 werkt is geen geheim, in Parijs werd vorig jaar nog de Concept X2 getoond. De komst van de X7 is eveneens geen verrassing, maar wordt door Krüger nogmaals bevestigt tijdens zijn speech. De auto moet het crossover-alternatief worden voor de BMW 7-Serie en als concurrent gaan gelden voor de Mercedes-Benz GLS, Range Rover en andere SUV’s in het 150.000+ euro-segment. Meer over die X7 lees je hier.

In 2017 verwacht BMW een lichte groei, terwijl ze voorzien dat de markt voor luxe automobielen nog ten minste tot 2020 significant zal stijgen. Behalve de autotak, doet ook BMW Motorrad goede zaken. Zij verkochten in 2016 145.032 tweewielers, 5,9 procent meer dan in 2015. Verwacht wordt dat deze groei dit jaar zal doorzetten.

Met dank aan wouter voor de tip!