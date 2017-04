BMW leert al 40 jaar hoe je moet autorijden

De rijschool van BMW voor mensen die al een rijbewijs hebben.

Als het gaat om rijplezier is BMW één van de merken die in je hoofd MOET opkomen. Tot recente jaren was achterwielaandrijving dé basis van iedere BMW. Bovendien maakte BMW met de slogans “BMW maakt rijden geweldig” en “The ultimate driving experience” duidelijk dat rijplezier op één stond. Het merk heeft zijn eigen heritage te grabbel gegooid door met modellen als de voorwielaangedreven 2 Gran Divorce te komen, maar soit. Met auto’s als de M2 (rijtest) en M4 (rijtest) in het gamma maken de Duitsers nog steeds fijne apparaten die zelfs een simpele autorit net even wat leuker kunnen maken.

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat BMW startte met de Driving School. Volgens de Duitse autobouwer waren ze in 1977 een van de eerste autofabrikanten dat met een dergelijk concept kwam. Mensen die al reeds beschikten over een roze pasje (destijds papiertje) konden bij BMW aankloppen voor een geavanceerde rijcursus. Vandaag de dag zijn er tientallen mogelijkheden om je rijkunsten bij te schalen. Ook andere automerken bieden trainingen aan zoals Mercedes met de AMG Driving Academy.

Sinds 2011 gaat het gebeuren gebukt onder de naam BMW en MINI Driving Experience. Diverse rijtrainingen kunnen er worden geboekt. Van rijden op ijs en sneeuw tot een cursus hoe-word-ik-een-circuitheld-voor-dummies. De Nederlandse BMW Driving Experience-trainingen vinden plaats op Circuit Zandvoort.