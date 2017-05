BMW M deelt felicitaties uit aan AMG

De twee concurrerende performance labels houden elkaar scherp. Op het gebied van auto’s én op het gebied van marketing.

Je kunt de concurrent voor lul zetten met een reclamecampagne. Dit is echter al zo vaak gedaan dat een creatieve boodschap eigenlijk veel leuker is. Dit weekend was de 24u van de Nurburgring en BMW M had een grote stand opgebouwd. Op de muur van de stand werd een billboard geplaatst.

Op de billboard prijkte de tekst “You ordered cake, we made donuts.” en daaronder “M congratulates AMG on it’s 50th anniversary”. Uiteraard merkte Mercedes-AMG de zet van BMW op en deelde enkele pica’s via Facebook van de actie.

In maart feliciteerde Mercedes de concurrent vanwege het 100-jarige bestaan van BMW middels een post op Instagram. “Thank you for 100 years of competition. The previous 30 years were actually a bit boring.”

Het afgelopen weekend kondigde BMW de nieuwe 8-serie en de M8 aan. Dit model moet straks de strijd aangaan met de S-klasse coupé van Mercedes.