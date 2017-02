BMW M2 M Performance Edition komt uit het niets

In de bestelsystemen van dealers verscheen plotseling iets nieuws, namelijk een 2017 BMW M2 M Performance Edition.

Onder de code ZL9 konden Amerikaanse dealerships van BMW gisteren ineens een BMW M2 M Performance Edition selecteren. Het zou gaan om een gelimiteerde versie van 150 stuks, alleen voor de Amerikaanse markt. Maar BMW kennende komt er dan vast ook wel een Europese uitvoering. In Amerika zou de M2 M Performance Edition een prijs krijgen van $61.695 dollar, op $5 dollar na is dat $10.000 dollar duurder dan een reguliere M2 (rijtest).

De M2 M Performance Edition zou als volgt uitgevoerd zijn:

– handmatig verstelbare sportstoelen

– keyless entry

– automatische climate control met één zone

– standaard audiosysteem

– zwarte spiegelkappen

Daarnaast zijn er een aantal goodies van de M Performance Parts-lijn standaard op deze uitvoering van de M2:

– zwarte nieren

– zwarte koelopeningen op de zijkant

– verlichte M Performance instaplijsten

– LED deurprojectoren

– M Performance uitlaatsysteem met titanium eindstukken

– M Performance coilover onderstel

Bovendien zou deze uitvoering alleen met een handbak en M Drivers Package leverbaar zijn in de Verenigde Staten en zijn alle auto’s uitgevoerd in Alpine White. Volgens BWMBlog is dit overigens niet de “M2 GTS” waar ook aan gewerkt wordt, dus dit zou dan een soort CSL-light zijn. Vinden wij niet erg, BMW!

Foto & gallery: BMW M2 met M Performance goodies, ter illustratie