BMW M3 door Individual wilde eigenlijk een Ferrari zijn

Want de Italiaanse autofabrikant maakt geen dikke sedans.

Al kun je de Giulia Q natuurlijk omschrijven als de Ferrari onder de sedans. Deze M3 staat bij BMW Abu Dhabi en is behoorlijk custom samengesteld. Wat direct opvalt is natuurlijk de Ferrari-rode kleur, dat via Individual is gerealiseerd. Het is in mijn ogen niet de allermooiste kleur op een M3, maar de sedan komt er mee weg.

Daarnaast werd het Competition Package aangevinkt. Hierdoor heeft de Duitser 450 pk en sprint je welgeteld 0,1 seconde sneller naar de honderd in vergelijking met een reguliere M3. Ook zijn nieuwe veren, dempers en stabilisatorstangen onderdeel van het pakket. Als laatste ingreep op het gebied van snellere performance krijgen BMW’s met het Competition Package een remap in de software wat in combinatie met de eerder genoemde aanpassingen moet zorgen voor een betere wegligging.

Verder kreeg de aangepakte F30 keramische remmen, een M Performance body, M Performance carbon spiegels, de 20-inch M-wielen die onderdeel zijn van het Competition Package en een uitlaatsysteem van Akraprovic mét carbon diffuser. Het Ferrari-thema wordt doorgespeeld in het interieur met rode stiksels en rode sierlijsten.

BMW Abu Dhabi doet wel vaker bijzondere dingetjes. Zo mocht eerder dit jaar Prinses Al Hawi van de Verenigde Arabische Emiraten haar one-off i8 bij deze dealer oppikken en werd de dealer in 2012 gekroond tot grootste BMW showroom ter wereld.

Fotocredit: BMW Abu Dhabi