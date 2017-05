BMW M3 GTS voor een serieus bedrag in ons land te koop

De prijzen voor dit soort gelimiteerde uberhokken schieten werkelijk de spuigaten uit.

Het was de kroon op een imposante generatie M3: De E9X was de enige generatie M3 met een V8. De laatste M3 met een V8. 150 stuks maakte BMW van een kroonjuweel op deze reeks, die luistert naar de naam M3 GTS (rijtest). De vierliter achtcilinder werd opgeboord, het interieur werd gestript en het uiterlijk werd nóg agressiever gemaakt.

De sportiefste E92 M3 ooit werd in 2009 geïntroduceerd en mocht weg voor een prijs van 115.000 euro exclusief BPM. De GTS was gebouwd om mishandeld te worden op het circuit, maar voor velen exemplaren kwam het nooit zover. Het gelimiteerde oranje kanon was vooral interessant voor investeerders. Niet vreemd, want de waarde van de M3 GTS is er door de jaren heen niet minder op geworden. Integendeel.

Binnen onze landsgrenzen staat er momenteel eentje te koop. Het gaat om nummertje 106 en de auto heeft 2.436 kilometer op de teller staan. Ferrari Munsterhuis in Hengelo wil 209.500 euro voor de GTS. Dit bedrag is exclusief BPM. Ter vergelijking: de GTS uit onze rijtest in 2015 had slechts 500 km gelopen en ging destijds weg voor 129.750 euro.