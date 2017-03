BMW medewerker die joint rookte is nu ontslagen

I was gonna build some Bimmers...but then I got hiiiiiiiiiiiiiii-iiiigh...

Twee dagen geleden berichtten we je over een BMW arbeider die the Dutchie aan de linkerzijde doorpasste naar zijn Poolse broeder aan de lopende band. Niet lang nadat de twee zich gelaafd hadden aan de synthetische herb gingen ze tegen de vlakte. Daarmee legden ze de gehele productielijn stil. Niet bepaald het soort acties waar je een blubberdikke bonus voor kan verwachten.

Integendeel zelfs, want inmiddels hebben de twee een ontnuchterend bericht gekregen. De baan van één van de mannen is in rook opgegaan, de andere medewerker is op een andere afdeling neergezet. De schade, die eerder werd ingeschat op een miljoen Euro, blijkt trouwens mee te vallen. Een woordvoerder van BMW heeft het over een mittleren fünfstelligen Betrag. Iets in de buurt van 50.000 Euro dus.