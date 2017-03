BMW neemt de rol van Audi over op Le Mans

BMW gaat dit jaar vooraan rijden in de Franse klassieker.

Want ze leveren namelijk vanaf dit jaar officieel de Safety Cars voor de 24-uurs race op Circuit de la Sarthe. BMW neemt daarmee de plaats in van Audi dat voorheen lange tijd de Safety Cars verzorgde voor het circuit. Het merk met de boksbeugel maakte echter eind vorig jaar bekend dat het zich terug gaat trekken uit de race die het jarenlang domineerde.

Vorig jaar legde een bestuurder van een van de R8-en nog een epische drift neer tijdens de race. Met BMW’s die doorgaans nog steeds achterwielaandrijving hebben moet dat nog een stukje makkelijker zijn.

Pierre Filon, head-honcho van race-organisator ACO, is in zijn nopjes met het strikken van de volgende Duitse fabrikant om de race te ondersteunen:

“The ACO was particularly eager to set up a partnership with BMW. We have great pleasure in announcing that the German manufacturer will be the supplier of the official vehicles used at the Circuit des 24 Heures. BMW and Le Mans go back a long way and this new partnership is the first step in a long and fruitful relationship.”