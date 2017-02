BMW vreest Brexit, elektrische MINI’s uit Nederland?

Goedemorgen nipte meerderheid van nationalistische Britten, wij gaan ook jullie elektrische icoon bouwen.

Tenminste, die kans is aanzienlijk. Vooralsnog was het plan om de volledig elektrische variant van de MINI in Oxford te bouwen, maar door de niet te voorspellen effecten van een ophanden zijnde Brexit is BMW daar nu van terug gekomen, aldus Handelsblatt.

Hoewel de Duitse zakenkrant kopt ‘Britain Could Lose Electric Mini to Germany’, daarmee doelend op het mogelijk bouwen van de eMINI in de fabrieken in Leipzig en Regensburg, wordt de fabriek van NedCar wel degelijk als alternatief gezien voor Duitse productie. Sterker nog, omdat men in Born ook al de plug-in hybride Countryman bouwt, lijkt een keuze voor Nederland zelfs iets logischer. Onlangs werd overigens ook al de BMW X1 aan de lijst met in Nederland gebouwde auto’s toegevoegd.

Met Rolls-Royce en MINI heeft BMW een behoorlijk aandeel in de Britse autoindustrie. Aangezien acht van de tien door BMW in Engeland gebouwde auto’s voor de export zijn bedoeld, kan het merk hard geraakt worden door Europese importheffingen op Britse auto’s. Pas als er duidelijke handelsverdragen zijn wordt duidelijk of de soep echt zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend, maar BMW lijkt dat in ieder geval niet te willen afwachten.