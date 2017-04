BMW: “Wij blijven nog heel lang diesels bouwen”

BMW's met een 'd' achter de typeaanduiding zijn nog lang geen zaak van het verleden.

In gesprek met de Frankfurter Allgemeine geeft BMW-honcho Harald Krüger aan dat BMW dit jaar hoopt minimaal 100.000 elektrische auto’s te verkopen. Het gaat daarbij zowel om pure EV’s als om PHEV’s. Ondanks dat BMW in het eerste kwartaal maar zo’n 20.000 elektrische auto’s verkocht liggen de Beiers volgens de CEO op schema. Voor later dit jaar zitten er nog enkele nieuwe PHEV’s in het vat die de verkopen naar verwachting nog een boost zullen geven.

Dit soort hé-ho-elektro propaganda horen we echter zo’n beetje van alle autofabrikanten tegenwoordig. Interessanter daarom is dat Harald aangeeft dat BMW hij in tegenstelling tot sommige anderen ook nog steeds gelooft in de diesel:

“De schone diesel heeft nog een lange toekomst voor zich. In maart zijn de verkoopaantallen weer gestegen. Ook de restwaardes van diesels blijft ondanks alle schandalen op niveau. Als je meer dan 20.000 kilometer per jaar maakt, is diesel nog steeds voordeliger.”

Afgelopen week maakte BMW al bekend dat het de nieuwe 5-serie ook in Amerika als diesel aan zal bieden. ‘Murica krijgt de beschikking over de 530d, hoewel deze aan de andere kant van de plas 540d genoemd zal worden. De keuze is opvallend omdat men er in Amerika niet heel lang geleden achter kwam dat diesel stinkt.