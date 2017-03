Boe! Toto Wolff claimt dat Red Bull spoken ziet

I ain't afraid of no ghost!

There’s a ghost down in the hall

There’s a ghoul upon the bed

There’s something in the walls

There’s blood up on the stairs…

Na twee jaar te hebben kunnen cruisen naar overwinningen, doemde er eind vorig jaar steeds vaker iets vreemds op in de nabijheid van de W07’s. Dat vreemds had doorgaans de vorm van Max Verstappen in een RB12. Wie bel je dan in zo’n geval?

Toto voorzag in Jos Verstappen de ideale ghostbuster en gaf hem een belletje met het verzoek Max te manen tot voorzichtigheid. Dit tot groot vermaak van velen in de paddock, die dankbaar de draak staken met het feit dat pa Jos werd aangesproken op het ‘ongewenste’ (lees: zeer gewenste) gedrag van belhamel Max.

Toto Wolff stelt echter nu dat de honcho’s van Red Bull beter even zelf een telefoontje naar gecertificeerde spokenverdelgers kunnen plegen. De Oostenrijker zegt in La Gazetta dello Sport namelijk dat ze spoken zien bij Red Bull. Een en ander heeft te maken met een ‘vraag’ die Red Bull onlangs gesteld heeft aan de FIA, over de legaliteit van de Mercedes-motor. Eerder stuurde Ferrari al een dergelijke beschuldiging vermomd als vraag naar de FIA over de legaliteit van de chassis van Mercedes en Red Bull.

De claim van Red Bull is nu dat de notoir efficiënte krachtbron stiekem deels olie verbrand als ‘extra’ brandstof. Mercedes zou dit trucje vooral toepassen in de kwalificaties en op die manier kortstondig extra power genereren. Het zou bijvoorbeeld verklaren waarom Mercedes op de zaterdagen relatief gezien een nóg groter voordeel had ten opzichte van de concurrenten dan in de races.

Toto wijst de beschuldigingen echter resoluut van de hand:

“They have seen ghosts. We have had a map that allows us to use more horsepower in qualifying for years. It’s nothing new. Perhaps in Australia there will be protests, but Mercedes feels safe.”

Een storm in een glas water, of een gevalletje waar (blauwe) rook is, is vuur?