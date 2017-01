Bomvolle RS4 is een occasion om van te smullen

Een optielijst met 101 opties. Naar dalmatiërs zoek je tevergeefs, Vossen echter...

In 1999 mag de wereld kennis maken met de allereerste RS4, al kunnen we natuurlijk de RS2 op basis van de Audi 80 als directe voorganger aanwijzen. Momenteel wachten we nog op de B9-generatie en dus is de RS4 B8 (2012-2015, rijtest) de meest recente. Wie dus een RS4 wil rijden moet zich behelpen met een occasion.

Alhoewel, behelpen? Neem nu dit exemplaar uit 2012, dat net iets meer dan 80.000 kilometer achter de kiezen heeft. Een atmosferische 4.2 V8 met 450 pk kan ik moeilijk behelpen noemen. Deze occasion is uitgevoerd als een typische RS4: grijs, maar met fijne goodies als keramische remmen, carbonpakket, alcantara dashboardbekleding en andere genotsmiddelen. De optielijst die de verkopende partij in de advertentie heeft geplaatst telt letterlijk 101 punten.

Het eerste punt is misschien ook gelijk de interessantste: ‘lichtmetalen velgen 19″‘. In een tijd waarin zelfs een Renault Scenic standaard al op 20 inch rolt lijkt dat weinig bijzonders, maar de foto’s vertellen een heel ander verhaal. Het zijn namelijk gesmede wielen van Vossen. Hoewel Marktplaats vol staat met imitaties, ben je voor een setje originele velgen -en ik ga er vanuit dat iemand alleen échte Vossen’s op een RS4 schroeft- al snel een dikke twee mille kwijt.

Al met al een RS4 die, zij het wat kleurloos, lekker dik in de spulletjes zit. De vraagprijs voor dit moois bedraagt 61.495 euro.