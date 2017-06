Brabus G500 4×4² op z’n kant na harde aanrijding

De dikke G liep de nodige schade op.

Voor dit nieuws schakelen we over naar hartje Londen. In de Britse hoofdstad knalde een Toyota Prius op een Brabus G500 4×4². Vermoedelijk zat Chuck Norris achter het stuur van de hybride, want de Toyota duwde de grote Brabus op zijn kant. De schade aan de Mercedes is enorm.

Het ongeluk gebeurde in Sloane Street. Dé straat waar gedurende de zomers legioenen supercarspotters te vinden zijn. Kort na de aanrijding verschenen dan ook de eerste pica’s op Instagram. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De 4×4² zou een rood verkeerslicht hebben genegeerd, aldus bronnen volgens GTSpirit. Zowel de bestuurder van de Prius als de bestuurder van de G-klasse hielden geen serieuze verwondingen over aan het ongeval.

De aanrijding is er eentje uit de duurdere categorie. De Mercedes G500 4×4² kost om en nabij de 300.000 euro, exclusief een kuur van Brabus. Of de Geländewagen zal worden opgeknapt is moeilijk te zeggen. Het chassis is krom, dus een eventuele reparatie zal flink in de papieren lopen voor een auto van dit kaliber.

Fotocredit: cars_neilcruickshank en adam_shah_ op Instagram