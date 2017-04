Brawn: ‘maak alle data beschikbaar voor F1-fans’

Hoppa, weer een briljant idee uit de koker van Ross Brawn.

Ross Brawn zit vol goede ideeën. Ideeën die Schumacher wereldkampioen maakte bij Benetton en Ferrari en die Button het kampioenschap bezorgde bij Brawn GP. Maar ook als technisch directeur van de Formule 1 weet meneer wel hoe hij de fans moet pleasen.

Zo mist hij als neutrale kijker de data die hij in zijn tijd bij Brawn GP, Ferrari en Benetton wel beschikbaar had aan de pitmuur. Data die een race veel interessanter kan maken, zo denk Brawn. Denk aan informatie over bandenslijtage, de balans in de auto, exacte onderlinge verschillen en andere technische informatie die de analisten van de teams al wel tot hun beschikking hebben. Het is volgens Brawn dan ook een gemiste kans om verder weinig te doen met de informatie die toch al beschikbaar is en hij heeft wel een idee hoe dat dan zou moeten.

Via een app zou je inzicht moeten krijgen in al die data. Zo kunnen fans bijvoorbeeld zelf beoordelen wat volgens hen een goed moment voor een pitstop zou zijn. Een speciale app moet het vervolgens mogelijk gaan maken om deze inzichten weer met andere fans te delen, zodat er een veel diepere en rijkere discussie ontstaat. Momenteel werkt Liberty Media samen met het Indiase Tata Communications en apps om de fans meer bij de sport te betrekken zouden al in ontwikkeling zijn. Laat maar komen! Via Motorsport