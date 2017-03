BREEK: Audi versterkt het gamma met een Q4

En er komen nóg meer modellen.

Terwijl we gisteren nog berichtten dat BMW en Mercedes denken aan het terugdringen van de wildgroei aan modellen, gaat Audi gewoon lekker door met het vullen van niches. Dat de Q-familie uitgebreid gaat worden met een Q8 dat wisten we al, maar zojuist maakten de jongens van de boksbeugel officieel bekend dat er ook een Q4 komt.

Of de Q4 een soort Q3 coupé wordt of gewoon een conventioneel Q-model dat iets groter is dan de Q3 en iets kleiner dan de Q5 is nog niet bekend. Audi omschrijft het model zelf als een een sportieve compacte ‘utility vehicle’. In 2019 verschijnt het model op de markt. Op dat moment heeft Audi dus alleen nog een Q6 nodig om flink uit te halen met een Rummikub-combo van Q2-Q8. De Q8 komt namelijk al volgend jaar op de markt, evenals de nieuwe A7 overigens.

Maar, dat is nog niet alles! Audi heeft nog meer geheel nieuwe modellen op de planning staan. De Duitsers gaan flink aan de stekker, want tot 2020 komen er drie elektrogebakjes op de markt. Een daarvan zal ongetwijfeld de e-tron zijn, maar daarnaast komen er dus nog twee.

Of je die auto’s zelf mag besturen is de vraag, want een nieuw dochterbedrijfje van Audi in München (nee, niet BMW) genaamd Autonomous Intelligent Driving GmbH gaat de komende jaren aan de slag om een autonome piloot te ontwikkelen voor auto’s van VAG. Naar verluidt is een van de moeilijkheden in de ontwikkeling nog dat de robot maar blijft klagen over onderstuur en zijn mening dat RWD beter is niet onder stoelen of banken steekt. Daar is dus nog wat werk aan de winkel voor de techneuten.